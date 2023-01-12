Иран готов к договоренности по ядерной программе, если...

12 янв. 11:34

Тегеран, как и раньше, готов к созданию устойчивой договоренности по ядерной программе Ирана, если Америка проявит политическую волю, заявил посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали в интервью газете "Известия".

"Если Соединенные Штаты, проявив сильную политическую волю, обратят внимание на свои национальные интересы и интересы других сторон Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, а также в срочном порядке проявят гибкость, мы достигнем уверенных условий по соглашению", - пояснил дипломат.

Напомним, Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) подписали соглашение об урегулировании проблемы по иранской ядерной программе 14 июля 2015 года.