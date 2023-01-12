Коронавирус поразил за сутки еще почти 4,7 тыс россиян

12 янв. 11:19

В России за минувшие сутки выявили 4 675 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 539, в Санкт-Петербурге - 396, в Подмосковье - 232. В Краснодарском крае - 49, в Ставропольском крае - 54, в Крыму - 21, в Дагестане - 24, в Кабардино-Балкарии - 1, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 6, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 2.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 201 случай заражения и 46 смертей, всего с начала пандемии - 21 841 644 и 394 262 соответственно.

Госпитализированы за сутки 882 человека. Выздоровели за сутки 4 541 человек, с начала пандемии - 21 263 274.

Умерло за сутки 48 заболевших, за все время - 394 262 человека.