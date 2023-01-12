Казахстанских школьников обеспечат бесплатным питанием

12 янв. 11:16

Новый глава Минпросвещения Казахстана Гани Бейсембаев заявил о бесплатном питании для учащихся начальных классов, пишет Bizmedia.kz.

В ведомстве выступило с рядом инициатив, среди которых - пересмотр действующих норм обеспечения детей питанием, предоставление бесплатного горячего питания всем младшим школьникам, а также внедрение системы безналичного учета в столовых.

Также министр сообщил, что в 2022 году в Казахстане построили в общей сложности 247 новых школ, рассчитанных на 136 тыс учеников. Также по проекту модернизации учебных заведений в малых городах, районных центрах и селах в 421 школе привели в порядок столовые и 814 библиотек, еще в почти 500 школах приобрели более 630 предметных кабинета, а в 264 школах сделали ремонт.

Бейсембаев пообещал улучшить образовательную среду для учащихся в малых городах и селах. Так, планируется изменить школьнаую инфраструктуру, современное оборудование и безопасные условия обучения.