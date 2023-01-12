Национальный балет Грузии "Сухишвили" выступит Тбилиси

12 янв. 11:14

Национальный балет Грузии "Сухишвили" выступит с концертом в Тбилиси в канун старого Нового года – 13 января.

По словам организаторов, ансамбль представитпрограмму "Карашба": очередной эксперимент художественного руководителя Илико Сухишвили, представляющий неповторимую эстетику пластики и исполнительской манеры из грузинского фольклора.

"Это состояние, в котором у танцора есть возможность двигаться свободно и импровизировать", – приводит релиз Sputnik Грузия.

Концерт состоится в пространстве для выступлений Theatre, по адресу: ул. Белиашвили, 99.