Стало известно, за что задержали трех членов "Дашнакцутюн" в Армении

12 янв. 11:11

Три члена националистической партии "Дашнакцутюн" были задержаны накануне по подозрению в привлечении людей к митингам за материальное вознаграждение, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

В нем говорится, что во время мониторинга интернета полицейские нашли опубликованную в СМИ новость "Члены "Дашнакцутюн" продолжают приводить людей за деньги", по фактам, изложенным в ней, было инициировано уголовное производство, передает Sputnik Армения.

Как установило следствие, в июне прошлого года между жителем общины Покр Веди 67-летним Г. М. и жителем Барцрашена, членом Совета старейшин укрупненной общины Арташат, 56-летним А. М. произошел телефонный разговор, они обсуждали участие в митинге одной из партий и привлечения при помощи определенных лиц других людей за материальное вознаграждение.

Правоохранители установили, о ком шла речь в разговоре и кто должен был помочь в этом правонарушении.

По решению суда в домах ряда лиц, которые могли быть причастны к процессу, прошли обыски, во время которых были изъяты десятки бумаг в папках с надписью"Блок "Армения", там были указаны личные и паспортные данные людей, их подписи, записи о получении денег или отказе от них.

Следствие продолжается.