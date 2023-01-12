Большинство крымских отелей не прошли "звездную" классификацию

12 янв. 10:56

Более тысячи отелей Крыма прошли классификацию, но оказались в категории "без звезд", - сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

"В республике по состоянию на январь 2023 года классифицировано 1083 объекта размещения, из них 13 объектов категории "5 звезд", 64 объекта с категорией "4 звезды", "3 звезды" у 244 объектов, "2 звезды" у 167 объекта, "1 звезда" - 29 объектов; категория "без звезд" у 566 объектов", - сообщили в министерстве, передает "Интерфакс".

Эксперты в сфере туризма давно отмечают в Крыму дефицит отелей высокого класса.