Назарбаев перестал быть почетным сенатором

12 янв. 10:47

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса почетного сенатора, звание исключено из регламента верхней палаты парламента, сообщил ее председатель Маулен Ашимбаев.

"Звание "Почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента. Всё это действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума", - приводит его слова РИА Новости.

Спикер также заявил, что в 13 января депутаты рассмотрят законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о первом президенте республики – елбасы.