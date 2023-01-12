Соцопрос: россияне устали от новогодних праздников

12 янв. 10:44

Большинство россиян не желают, чтобы старый Новый год стал официальным праздником и выходным днем, - говорится в исследовании сервиса SuperJob.

"Только каждый третий россиянин (32%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем, против этого выступают 56%. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно, - подчеркивается в соцопросе, проведенном среди представителей экономически активного населения из всех округов страны", - передает РИА Новости.

Тем не менее, отмечать старый Новый год в нынешнем году собирается каждый четвертый россиянин (25%) - чуть больше, чем в прошлом году.

В целом популярность этого праздника снижается: если в 2012 году Новый год по старому календарю встречали 46%, то в 2015 году - уже 30%, а в 2021 году - только 26%, - говорится в исследовании.