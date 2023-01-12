Месяц протестов в Карабахе разрушил все, что выстраивал Ереван два года 

Ровно месяц назад, в понедельник 12 декабря 2022 года, азербайджанские активисты спустились из Шуши на дорогу Ханкенди-Лачин, чтобы потребовать допуска экспертов Минэкологии и Минэкономики АР, а также AzerGold на карабахские рудники для мониторинга их состояния. Так началась бесперебойная акция протеста против разграбления природных ресурсов Азербайджана и нелегального трафика на Лачинской дороге, продолжающаяся по сей день.

За два дня до этого, в субботу 10 декабря, в зоне временного размещения российских миротворцев был сорван согласованный с командованием РМК мониторинг золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли: когда азербайджанские специалисты прибыли на место, путь им преградила толпа армянских горняков-нелегалов во главе с беглым миллиардером Рубеном Варданяном. Поскольку миротворцы ничего не предприняли для обеспечения экспертам доступа к рудникам, проверка экологического состояния рудников не состоялась.

Выяснилось, что Рубен Варданян нелегально въехал в Азербайджан по Лачинской дороге не по идейным мотивам, а ради банальной наживы – именно он возобновил незаконную добычу руды на Гызылбулаге и Демирли и ее вывоз в Армению. Чтобы остановить эти преступления, гражданское общество Азербайджана и организовало акцию протеста на Лачинской дороге.

Российские миротворцы в первый же день акции протеста закрыли движение по Лачинской дороге, таким образом, одна из целей экоактивистов была достигнута мгновенно – грабители перестали вывозить азербайджанские полезные ископаемые в Армению. Протестующие с самого начала не препятствовали и по сей день не препятствуют проезду автомобилей, поскольку акция протеста не направлена против армянского населения Карабаха. Более того, людям, временно заблокированным миротворцами в Ханкенди, была предложена медицинская помощь, если им она потребовалось бы.

Рубен Варданян и его сообщники в верхах Армении тут же постарались представить мирную экологическую акцию как агрессию Баку против армянского народа. Марионетки Еревана в Ханкенди, которых за месяц до того де-факто возглавил Варданян, запретили карабахским армянам пользоваться Лачинской дорогой даже для вывоза тяжелобольных на лечение, объявили о нехватке продуктов и медикаментов и на всякий случай отключили газ, чтобы видимость "гуманитарной катастрофы" была более убедительной. Довольно скоро газ включили обратно, а российские миротворцы разблокировали Лачинскую дорогу для гуманитарных грузов, но Ереван до сих пор продолжает называть никак не изменившуюся жизнь простых людей в Карабахском экономическом районе Азербайджана "катастрофой".

Для реваншистских кругов в Армении и диаспоре, а также для грабителей азербайджанских ресурсов в Карабахе этот месяц и правда был катастрофой, только совсем не в том ключе, в каком они преподносят ситуацию на международных площадках вплоть до Совбеза ООН – из-за акции протеста экоактивистов был прекращен не только вывоз руды из Азербайджана, но и преступный ввоз в Ханкенди оружия, мин и армянских военных. Целый месяц армянские незаконные вооруженные формирования в зоне временного размещения российских миротворцев не получают снабжения. Подготовка карабахских армян к новой войне с азербайджанской армией сорвана. И страшнее всего для реваншистов то, что никакого возвращения к прежнему положению дел нет.

Бесперебойная акция протеста экоактивистов позволила добиться исполнения пункта 6 Трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года. По этому пункту Азербайджан предоставляет Лачинскую дорогу для гуманитарных грузов и передвижения мирного населения между Ханкенди и Арменией. С первых же дней после завершения Карабахской войны Ереван злостно нарушал этот пункт, завозя в Карабах под видом гуманитарных грузов оружие и мины, а под видом карабахских армян – военнослужащих ВС Армении. Оружие использовалось для вооруженных провокаций из-за спин российских миротворцев, а минами засеивались прилегающие к зоне временного размещения РМК территории. Теперь же контрабанда вооружений прекращена, следовательно, гражданское общество Азербайджана получило мотивацию для продолжения акции.

В этом плане акция протеста может быть завершена лишь тогда, когда на въезде из Армении в Азербайджан по Лачинской дороге появится азербайджанский КПП, дабы официальные представители Азербайджанской Республики могли проверять грузы и людей на их соответствие законодательству. Пока КПП нет, экоактивисты не уйдут с дороги Лачин-Ханкенди, ведь их присутствие в этом месте гарантирует здесь и сейчас и защиту экологии и природных ресурсов Азербайджана от разграбления, и защиту мира в регионе от реваншистских планов Еревана и националистов армянской диаспоры. Незаконная добыча на рудниках была остановлена еще в прошлом году, поскольку без канала вывоза в Армению в ней нет смысла. Рубен Варданян продолжает терроризировать карабахских армян и изображать "катастрофу", несмотря на ежедневный поток машин с гуманитарной помощью в Ханкенди, официальный Ереван использует ситуацию для полной блокады армяно-азербайджанского урегулирования – но их усилия тщетны.

У армянской "партии войны" на деле нет никаких инструментов, чтобы что-то изменить в свою пользу, ее представителям остается только лгать, причем без всякой надежды, что им поверят в центрах принятия решений. Месяц акции протеста на Лачинской дороге показал, что у реваншистского проекта Еревана нет и не может быть никакого будущего. Будущее есть лишь у мирной жизни на Южном Кавказе, и чем скорее будут устранены нынешние препятствия, включая незаконное пребывание в Азербайджане Рубена Варданяна, тем скорее оно настанет.