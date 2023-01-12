Заправки для электромобилей появятся в Ингушетии до конца года

12 янв. 10:35

Руководство Ингушетии намерено до конца года построить в регионе первые заправочные станции для электромобилей в рамках пилотного проекта, сказано в сообщении пресс-службы главы республики.

"Ингушетия вошла в число регионов, которые включены в пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Так, до конца текущего года в республике появятся первые зарядные заправочные станции для электромобилей", - заявил глава Минэнерго и ЖКХ региона Ахмет Лолохоев.

Уточняется, что в рамках инициативы "Электромобиль и водородный автомобиль" согласно приказу МинЖКХ Ингушетии создали и утвердили программу по оснащению зарядными колонками машин с электродвигателями.