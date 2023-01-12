В Дагестане частично восстановили движение по федеральной трассе

12 янв. 10:23

Движение машин на участке 832-го км ФАД "Кавказ", которое было приостановлено из-за ДТП, восстановлено частично, по одной полосе, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.



Ранее сильный ветер опрокинул на трассе фуру, из-за чего движение было перекрыто. Объезд автомобилей был организован по дороге "Манас – Зеленоморск – Аэропорт".



"Работы по восстановлению движения в полном объеме продолжатся в утреннее время. Просим водителей при движении на данном участке быть предельно бдительными и внимательными", - добавили в ведомстве.