Суд оставил активы завода "Архыз" производителю воды

12 янв. 10:23

На проходящем в Черкесске процессе по уголовному делу Валерия Герюгова - бывшего владельца производившей популярную минеральную воду "Архыз" ГК "Висма" - произошел неожиданный поворот, - пишет "Коммерсант".

Герюгов недавно освободился из колонии, где отбывал срок за мошенническое хищение кредита "Сбера" на 1,8 млрд рублей, но почти сразу опять оказался на скамье подсудимых, где ему вменили в вину преднамеренное банкротство и вывод активов почти на 1,5 млрд рублей из той же "Висмы". Еще год назад суд арестовал земельные участки и производственные помещения компании, где он якобы собирался наладить новое производство минералки. Обеспечительные меры неоднократно продлевались, но на днях суд их отменил. Теперь кредиторы "Висмы" опасаются вывода и этих активов.

Решение об отказе продлить арест имущества вынес на днях судья Черкесского городского суда Науруз Шукуров, больше года ведущий соответствующий процесс. Ограничения на действия с активами в свое время были наложены по ходатайству старшего следователя следственного управления МВД Карачаево-Черкесии – это земельные участки на Пятигорском шоссе столицы КЧР со складскими и производственными помещениями и компрессорной станцией. Их кадастровая стоимость составляет более 170 млн рублей, но рыночная, как предполагают участники процесса, может быть в разы выше.

Напомним, именно на этой производственной площадке после краха "Висмы" бизнесмен планировал наладить производство минералки под названием "София" и даже успел выпустить ее несколько пробных партий. Претензии кредиторов к Валерию Герюгову превышают миллиард рублей.