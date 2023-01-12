Мария Захарова призвала Ереван отказаться от схоластики и продолжить совместную работу

12 янв. 10:14

Если Ереван заинтересован в продвижении переговоров по мирному договору, то, вместо того, чтобы заниматься схоластикой, властям Армении необходимо продолжить совместную работу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна на пресс-конференции 10 января о готовности подписать документ по урегулированию с Азербайджаном на основе российских предложений.

Дипломат констатировала сложность оценки позиции армянской стороны: заявления властей Еревана по одному и тому же поводу значительно разнятся. Так, на одной и той же пресс-конференции Пашинян говорил и о намерении подписать документ на основе предложений РФ, и о приоритете некого "комплексного решения", продвигаемого Западом.

"Согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, что было закреплено в заявлении по итогам саммита в октябре 2022 года в Праге, коренным образом изменило логику переговорного процесса. В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила также об отказе в последний момент Еревана от встречи глав МИД Азербайджана и Армении по мирному договору, которая должна была пройти 23 декабря. "Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора", - указала дипломат.

"Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе", - заключила Мария Захарова.