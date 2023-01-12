Община Западного Азербайджана озвучила требования к властям Армении

12 янв. 9:58

Община Западного Азербайджана назвала свои требования к правительству Армении.

"Изгнание азербайджанцев с территории современной Армении - несправедливость, по своим политическим, правовым и гуманитарным масштабам не имеющая себе равных в истории", - говорится в заявлении организации.

В нем отмечается, что этнические чистки против азербайджанцев в большинстве случаев оказались результатом системной деятельности госорганов и реализовались путем насилия, массовой резни и других преступлений против человечности, грубых нарушений прав человека.

Они происходили особенно ожесточенно в 1905-1906, 1918-1921, 1948-1953 и 1988-1991 годах, их последствия все еще дают о себе знать. "В результате проведенной этнической чистки с 1991 года на этой территории проживают исключительно армяне", - указали в Общине Западного Азербайджана.

Итогом этих процессов, говорится в заявлении, стало чувство безнаказанности в армянских правящих кругах, побудившее их к территориальным притязаниям на международно признанные территории Азербайджана, применению силы, военной оккупации, дополнительным массовым этническим чисткам и другим преступлениям против человечности.

"Опираясь на право на возвращение, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, община стремится к безопасному и достойному возвращению азербайджанцев, изгнанных из нынешней Армении, в свои дома и обеспечению их индивидуальных и коллективных прав по возвращении туда", - уточняется в документе.

В связи с этим Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении обеспечить условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома в рамках международного процесса, а также обеспечить их индивидуальные и коллективные права после возвращения.

Организация также благодарит правительство Азербайджана за убежище, заботу об изгнанных азербайджанцах и создание условий для их мирного развития, просит и далее оказывать содействие в безопасном и достойном возвращении в свои дома в рамках международного процесса.

Кроме того, община просит государства - члены ООН, саму ООН и другие международные организации оказать содействие в этом.