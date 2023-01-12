В Дагестане расхищали бюджет Пенсионного фонда

12 янв. 9:55

Следственные органы СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц отделения Пенсионного фонда России по делу о хищении более 280 млн рублей, информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц местного отделения Пенсионного фонда РФ, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что начиная с ноября 2014 года по настоящее время сотрудники фонда путем завышения начальной цены государственных контрактов по аренде нежилых помещений, расположенных в Махачкале, похитили более 283 млн рублей.

В настоящее время по делу ведется комплекс следственных действий, направленных на установление виновников преступления.