Аэропорты Турции существенно нарастили пассажиропоток

12 янв. 9:51

Пассажиропоток в аэропортах Турции в ушедшем 2022 году увеличился на 42,1% по сравнению с годом ранее и составил 182 млн 334 тыс. человек, - сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Адиль Караисмаиоглу.

Услугами внутренних авиалиний за год воспользовались 78 млн 670 тыс человек (рост в 14,9%), но самый большой рост показали международные авиалинии – 103 млн 278 тыс пассажиров (рост 73%), - пишет турецкое информационное агентство ANADOLU.

В крупнейшей воздушной гавани Турции - Стамбульском аэропорту - пассажиропоток составил 64 млн 486 тыс пассажиров, в стамбульском аэропорту "Сабиха Гекчен" пассажиропоток составил 30 млн 770 тыс человек, а в аэропорту Антальи пассажиропоток составил 31 млн 210 тыс человек.