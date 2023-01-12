Автобус с шахтерами горел на Дону

12 янв. 9:48

Автобус, перевозивший бригаду шахтеров, загорелся в пути следования на трассе М-4 "Дон" в Красносулинском районе Ростовской области, информирует пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Уточняется, что пострадавших нет.

"Поступило сообщение о возгорании в пути следования автобуса, перевозившего бригаду шахтеров. Пострадавших нет, шахтеры убыли резервным транспортом", - сообщает экстренное ведомство.

Уточняется, что в борьбе с огнем участвовало семь человек, было задействовано две единицы техники.