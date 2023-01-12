Пятерых крымчан осудили за участие в "Хизб ут-Тахрир"

12 янв. 9:44

Южный окружной военный суд приговорил пятерых жителей Крыма к 13 годам колонии за участие в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Как сообщает РИА Новости, фигурантами проходили Сервет Газиев, Эрфан Османов, Сейран Муртаза, Джемиль Гафаров и Алим Каримов. Им инкриминировали участие в деятельности террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти.

По данным суда, в 2016 году они стали членами крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", после чего подсудимые регулярно занимались пропагандой, изучали идеологию организации, а дома хранили специальную литературу.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима на срок 13 лет каждому с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор еще не вступил в законную силу.