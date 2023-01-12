В конце января холода вернутся в столичный регион

12 янв. 9:37

В московском регионе ожидается новая волна похолодания – она придет 24-25 января и продлится до конца месяца, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Можно сказать, что в третьей декаде января в столице и области возможно холодное вторжение с понижением температуры. Ночные показатели термометра могут показать минус 10-15 градусов, а днем минус 5-10 градусов. Оно не будет таким же сильным, как было рождественское, однако после достаточно продолжительной оттепели, которая нас ждет, это будет довольно заметное похолодание. Отрицательная аномалия температуры составит 4-6 градусов", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Это достаточно длительный прогноз, и сейчас говорить о конкретных цифрах рано, - добавил синоптик.