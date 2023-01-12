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В России впервые заболели "кракеном"

В России впервые заболели &quot;кракеном&quot;

Новый вариант коронавирусного "омикрона" "кракен" выявлен в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона - XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus",- сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас в стране доминирует линия "омикрона" ВА.5. Там же добавили, что в настоящее время продолжается постоянный мониторинг циркуляции вариантов COVID-19 в России и ряде сопредельных государств.

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