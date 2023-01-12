СМИ: Запад готовит новые санкции для российский нефтянки

12 янв. 9:21

США и их западные союзники обсуждают возможность введения новых санкций против российской нефтяной промышленности, в частности ценовых ограничений на нефтепродукты, - пишет со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal.

На текущей неделе чиновники Минфина США проводят встречи в Европе, обсуждая детали предстоящих ограничительных мер в отношении нефтепродуктов из РФ, которые должны вступить в силу 5 февраля, - передает ТАСС.

Как подчеркнули источники издания, планируется ввести два лимита цен на российские нефтепродукты: один коснется экспортных товаров с высокой стоимостью, в частности дизельного топлива, а другой - товаров с низкой стоимостью, например мазута.