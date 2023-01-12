В КБР подсчитали число новогодних туристов

12 янв. 8:45

Спрос на курорты Кабардино-Балкарии (КБР) во время зимних каникул был выше, чем год назад, - сообщили в региональном Минкурортов.

"В период новогодних праздников с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года республику посетили 73,7 тыс гостей, что на 5,4% больше, чем годом ранее", — говорится в релизе, передает РИА Новости.

Уже в первые четыре дня нового года турпоток в Приэльбрусье вырос на 50%, но из-за неблагоприятных погодных условий в период с 5 по 8 января он резко сократился.

Самыми популярными местами для туристов стали горнолыжный курорт Приэльбрусье, экопарк "Долина Нарзанов", Нальчик, Чегемские водопады и Голубые озера.

Напомним, власти КБР поставили задачу до 2025 года довести турпоток в регион до 2 млн туристов в год.