Роскачество создает в РФ национальный Центр компетенций халяльной продукции

12 янв. 8:28

В скором времени в России на базе Роскачества будет создан национальный Центр компетенций в области халяльной продукции.

В его задачи будут входить разработка перечня российских стандартов халяль и их гармонизация с международными стандартами, а также снижение расходов производителей на сертификацию за счет признания сертификатов РФ в других странах, - передает ТАСС.

Такое решение было принято на правительственном уровне, - рассказал советник президента РФ Антон Кобяков, отметив, что создание центра позволит организовать продвижение российской халяльной продукции на площадке ПМЭФ-2023, а также расширить сотрудничество России с другими странами и международными организациями исламского мира.

Центр займется стандартизацией, сертификацией, мониторингом качества и продвижением сертифицированной российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом.