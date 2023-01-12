СМИ: на курортную Анталью обрушился сильный шторм

12 янв. 8:12

Сильный шторм повалил деревья во многих районах турецкой курортной Антальи, на пляжах города заметили волны высотой 5-6 м, а в горнолыжном центре выпал первый снег, - пишет сегодня утром газета Yeni Şafak.

"В Анталье, во многих районах города, были повалены деревья в результате шторма, скорость которого достигала 60 км/ч. Гигантские волны захватили всемирно известный пляж Коньяалты. Волны высотой более 5-6 м обрушиваются на береговую линию. Первый снег выпал в горнолыжном центре Саклыкент, на вершине Антальи", - пишет издание, передает РИА Новости.

По свежему прогнозу, опубликованному Главным управлением метеорологии Турции, регионы Мраморного, Эгейского и Средиземноморского морей будут находиться под влиянием сильных ливней.

"В то время как в регионах Эгейского моря, Западного Средиземноморья, Антальи, Бурдура, Балыкесира и Испарты ожидаются очень сильные осадки, было также объявлено штормовое предупреждение", - уточняет газета.