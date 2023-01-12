СМИ: Иран готов упростить выдачу виз россиянам

12 янв. 7:14

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что страна готова на взаимной с РФ основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз, - пишут "Известия".

Дипломат отметил, что в настоящее время представители иранской дипмиссии также занимаются вопросом упрощения выдачи виз для групповых туристических поездок.

"Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов", - подчеркнул он, передает "АиФ".

За минувший год количество поездок российских туристов в Иран выросло в четыре раза.

Российским туристам в ИРИ ничего не угрожает - они совершенно спокойно посещают туристические районы страны, - подчеркнул посол.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Эбрахимом Раиси, в ходе которого стороны обсудили наращивание комплекса двустороннего сотрудничества.