Часть казахстанских школьников перевели на удаленку из-за морозов

12 янв. 6:56

Из-за неблагоприятных погодных условий на дистанционку переведены школьники и студенты нескольких регионов Казахстана.

Сегодня из-за ухудшения погодных условий на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 0-11-х (12-х) классов первой смены Караганды, Темиртау, Сарани, Шахтинска, Приозерска, Балхаша, а также Абайского, Актогайского, Бухаржырауского, Осакаровского (0-9-е классы), Нуринского, Шетского, Каркаралинского районов, специальных и специализированных школ-интернатов и студенты 1-2-го курса колледжей Карагандинской области, - передает "АиФ-Казахстан".

В Кызылорде на онлайн-обучение отправятся учащиеся 0-4-х классов, в области Улытау дистанционно будут учиться школьники 0-4-х классов первой смены, а в Семее из дома заниматься будут ученики 1-9-х классов первой смены.

А вот Управление образования Шымкента отправило школьников на дистанционное обучение сразу на два дня. 12-13 января ученики 0-8-х классов будут обучаться удаленно. В Шымкенте впервые за долгие годы отменили занятия в школах из-за непогоды.

Ранее на дистанционное обучение перевели школьников Астаны и Алматы.