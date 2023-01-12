Вильфанд объяснил причины январских "температурных качелей"

12 янв. 6:44

Погода зимой меняется чаще, и причиной тому - небольшое влияние солнечной энергии на температурный режим, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Зимой изменчивость погоды существенно больше, чем летом. Это связано с тем, что зимой солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим и на многие другие метеорологические факторы. Летом, наоборот, солнце является очень важным фактором. Любое похолодание компенсируется солнечной энергией, поэтому изменчивость небольшая. Межсуточная изменчивость зимой в два раза выше, чем летом", - пояснил Вильфанд, передает РИА Новости.

Тем не менее, подобные скачки температуры, которые происходят в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.

По словам Вильфанда, к 14 января в Москве потеплеет до минус 2 градусов, а 15-16 января температура снова может подняться выше нуля.