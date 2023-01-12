В Санкт-Петербурге ночью тушили масштабный пожар на складе

12 янв. 6:28

Минувшей ночью в одноэтажном складском здании в Санкт-Петербурге на Свердловской набережной вспыхнул пожар, охвативший 200 кв м площади, ему был присвоен второй ранг, - сообщает городское ГУМЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Свердловская набережная, дом 4, литер Б ... В одноэтажном складском здании размером 15х40 м происходит горение кровли на площади 200 кв м... В 3:23 ранг пожара повышен до номера два", - говорится в сообщении на сайте МЧС, передает РИА Новости.

Пожар локализовали на площади 400 кв м лишь в 4:36, сведений о пострадавших нет, добавили в городском ГУМЧС.