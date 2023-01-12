Коронавирус в Казахстане идет на убыль

12 янв. 6:14

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 138 новых случаев заболевания коронавирусом, тогда как сутками ранее количество заболевших составляло 175 человек, - сообщает министерство здравоохранения республики.

На сегодняшний день лечение от болезни продолжают получать 2 343 человека, из них в стационарах находятся 231, на амбулаторном уровне – 2 112 человек, - передает Sputnik Казахстан.

По данным Минздрава, из числа заболевших в тяжелом состоянии находится 8 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 больных, на аппарате ИВЛ – 3 инфицированных.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 404 642 случая заболевания коронавирусной инфекцией.