В Дагестане за год трудоустроили почти 45 тыс человек

12 янв. 5:54

В Дагестане в 2022 году трудоустроили в рамках государственной программы 44 тыс человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В целом министерством все поставленные задачи выполнены. <…> В частности, в сфере занятости трудоустроены около 44 тыс. человек, из них 36 тыс. - на сезонные рабочие места", - заявил министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов.

Он подчеркнул, что в общей сложности на реализацию национального проекта "Демография" в Дагестане и четырех федеральных программ в 2022 году было затрачено более 46 млрд рублей. В частности, эти средства были направлены на выплаты и пособия малоимущим и семьям с детьми. Кроме того, примерно 7 тыс жителей Дагестана получили социальные контракты для открытия собственного дела.