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Полузащитник "Ахмата" станет игроком московского клуба

Полузащитник &quot;Ахмата&quot; станет игроком московского клуба

Московский футбольный клуб "Торпедо" подпишет контракт с 26-летним полузащитником грозненского "Ахмата" Александром Трошечкиным. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, трансфер состоится в самое ближайшее время. В настоящее время стороны обсуждают финальные детали соглашения, передает Чемпионат.com.

Напомним, Трошечкин стал игроком "Ахмата" в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за грозненскую команду 22 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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