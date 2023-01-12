Египетский фунт обновил минимум

Вчера Египет позволил фунту упасть до очередного минимума в попытке справиться с валютным кризисом, который душит бизнес. Фунт обесценился на 14% и торговался на отметке в 32,2 к американскому доллару. Financial Times пишет, что падение валюты произошло в связи с тем, что Египет согласился на более гибкий валютный режим после оказания финансовой помощи со стороны МВФ в размере $3 млрд для борьбы с почти годовым дефицитом иностранной валюты.

С тех пор как Центральный банк объявил, что переходит к гибкому обменному курсу в октябре, фунт потерял почти 35% стоимости в процессе поэтапной девальвации. Аналитики предупреждают, что валюта будет продолжать дешеветь в связи с необходимостью восстановления равновесия спроса и предложения на валютном рынке. Слабость фунта оказывает дополнительное давление на миллионы египтян, усиливая инфляционную нагрузку. В декабре городская инфляция достигла 21,3% - самого высокого уровня за последние годы.

Более 60% 100-миллионного населения Египта живет за чертой бедности или чуть лучше.

Арабское государство пострадало от последствий украинского кризиса, который привел к росту цен на энергию и продукты питания. Он также спровоцировал отток капитала из Египта, а иностранные инвесторы отозвали около $ 20 млрд из местного долга в феврале и марте прошлого года. Отток капитала повлек за собой валютный кризис и вынудил Египет занять более $13 млрд у стран Персидского залива, а также просить помощи у МВФ впервые с 2016 года.

В прошлом году Египет поднял ключевую ставку в попытке привлечь иностранные активы и профинансировать дефицит счета. Однако данная мера не ослабила давление на валюту. Кредит в $3 млрд был согласован МВФ в октябре спустя долгие месяцы переговоров. По оценкам фонда, в ближайшие четыре года Египет столкнется с дефицитом финансирования в $17 млрд.

Аналитики и лидеры бизнес-сообщества уверены, что проблемы были усугублены той ролью, которую военные играют в экономике. С приходом к власти Абделя Фаттаха ас-Сиси, бывшего военачальника, в результате переворота 2013 года, присутствие военных в экономике усилилось. Военные назначались на руководство сотнями проектов и постепенно были представлены во многих секторах. В итоге они были обвинены в вытеснении частного сектора и сдерживании прямых иностранных инвестиций - необходимых и устойчивых источников иностранной валюты. Аналитики жалуются, что государство живет не по средствам, а Сиси продвигает целый ряд масштабных инфраструктурных проектов.

Египет, второй по сумме заемщик МВФ после Аргентины, становится все более зависимым от поддержки нефтедобывающих стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.

Каир согласился на структурные реформы по сокращению роли государственных предприятий, в том числе компаний, принадлежащих военным, в экономике. Фонд заявил, что Египту ”нужно срочно переходить на гибкий обменный курс, чтобы увеличить сопротивляемость внешним шокам и восстановить защитные буферы”.

Фонд предупредил, что ”бюджетная консолидация в контексте роста стоимости жизни может спровоцировать политическое и социальное сопротивление”.

”Целесообразность перехода на гибкий обменный курс еще предстоит доказать, и Центральный банк может столкнуться с политическим и социальным давлением с целью его пересмотра, - утверждает МВФ. - На предложенные структурные реформы необходимо время для их реализации и достижения поставленных целей, а реформы, направленные на сокращение роли государства, могут встретить сопротивление со стороны заинтересованных кругов”.

Египетская валюта приближается к уровням, привлекательным для иностранных инвесторов, но ставки по местному долгу должны быть повышены, чтобы они вернулись, уверен Кевин Дэли, менеджер по фондам развивающихся рынков в Abrdn.

”Не стоит ожидать большого притока долларов на рынок до тех пор, пока процентные ставки не будут повышены”, - говорит эксперт. Доходность государственных краткосрочных облигаций составляет примерно 20%, а должна составлять 30%, чтобы ”люди начали шевелиться”, считает Дэли.