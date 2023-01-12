В Юго-Восточной Азии доллар назвали проклятием

Использование мировой резервной валюты в качестве "оружия", в частности, для введения санкций в отношении тех, кто считается плохим, в том числе и России, привело к тому, что обычно дипломатичная Юго-Восточная Азия предупредила США о последствиях, пишет Bloomberg. На этой неделе на конференции в Сингапуре бывшие чиновники говорили об усилиях по дедолларизации и о том, что экономики региона должны делать, чтобы снизить риски, связанные с сильным долларом, который ослабляет местные валюты и становится средством экономического управления государством.

”Американский доллар - проклятие для всех нас, - заявил Джордж Йео, бывший министр иностранных дел Сингапура на конференции, организованной Институтом исследований Юго-Восточной Азии. - Когда международная финансовая система становится оружием, появляются альтернативы ей на замену. Доллар утратит свои преимущества”.

Хотя мало кто ожидает, что глобальный суверенный статус доллара пошатнется в ближайшее время, Йео призывает более серьезно относиться к такому риску.

”Когда такое произойдет, никто не знает, но финансовые рынки должны внимательно следить за развитием событий”, - говорит Йео, приглашенный научный сотрудник Школы государственной политики Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура.

Согласно индексу Bloomberg Dollar Spot Index, подорожав на 6,2% в 2022 году, к 10 января американский доллар потерял 0,67% стоимости.

Йео отметил, что во времена кризиса доллар растет. В случае с Россией, чьи банки были отрезаны от сети, которая ежедневно обеспечивает десятки миллионов транзакций в день, стране пришлось перейти на собственную, урезанную версию системы. Это оказывает давление на третьи страны, которые чрезмерно полагаются на доллар.

Выступая на конференции, бывший министр торговли Индонезии, Томас Лембонг, похвалил центральные банки Юго-Восточной Азии, которые разработали систему прямых цифровых платежей в местных валютах, и призвал чиновников искать способы снижения излишней зависимости от доллара.

”Я уже долгое время читаю, что диверсификация резервных валют критически важна”, - сказал Лембонг, сооснователь и управляющий партнер в Quvat Management Pte Ltd. - Дополняя доллар в транзакциях за счет евро, юаня, иены и других валют, мы придем к более стабильной ликвидности, и в конце концов, к более устойчивому экономическому росту”.

Десять стран Азии слишком разные, чтобы создать единую валюту, как в евроблоке. Лембонг утверждает, что ”очень интересуется” ситуацией с долларом в качестве глобальной резервной валюты.

Система прямых цифровых платежей, благодаря которой были ускорены расчеты в местной валюте между Малайзией, Индонезией, Сингапуром и Таиландом - ”очередное прекрасное достижение нашей финансовой инфраструктуры”, добавил Лембонг.