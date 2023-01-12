Астана в сентябре примет выставку "Иннопром. Казахстан"

12 янв. 1:33

Международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан" состоится в Астане 23-25 сентября, Россия уже подтвердила участие в ней. Об этом стало известно по итогам рабочего визита в Москву первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

"Российская сторона подтвердила участие в Международной промышленной выставке "Иннопром. Казахстан". Ее проведение планируется 23-25 сентября 2023 года в Астане", - сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

В Москве Скляр встретился с зампредами российского правительства Маратом Хуснуллиным, Денисом Мантуровым, Александром Новаком, Алексеем Оверчуком и главой Минтранса Виталием Савельевым. Обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.