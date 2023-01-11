В Геленджике продолжат строить очистные сооружения

11 янв. 23:40

На продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике из федерального бюджета выделено в 2023 году порядка 3,3 млрд рублей. Из регионального бюджета на софинансирование проекта направлено 924 млн рублей.

Строительство комплекса очистных сооружений канализации стартовало на курорте в 2020 году, завершить его планируется в 2024 году.

По словам вице-губернатора Александра Власова, очистные сооружения и глубоководный выпуск по улице Солнцедарской строят в рамках концессионного соглашения. "Новые объекты будут очищать сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города, улучшив тем самым экологию курорта и качество жизни местного населения и гостей Геленджика", – рассказал он.