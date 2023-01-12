Симферопольские коммунальщики избавят город от дождевой грязи 

12 янв. 0:23

Коммунальные службы столицы Крыма возобновили работу по занижению уровня газонов, сообщил директор МБУ "Город" Симферополя Антон Гумен.

Сотрудники предприятия снимают и вывозят верхний слоя грунта и подготавливают почву для новых насаждений. Затем газон снова засевается травой.

"Хочу обратить внимание, что таких работах зеленые насаждения не повреждаются, техника обходит деревья, после чего сотрудники вручную очищают прилегающую территорию", - отметил Антон Гумен, передает "АиФ-Крым".

Это делается не только для того, чтобы придать улицам города эстетический облик, но и для того, чтобы во время дождей на дорогах и тротуарах не образовывались намывы грязи, добавил директор МБУ "Город".