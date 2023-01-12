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Симферопольские коммунальщики избавят город от дождевой грязи 

пресс-служба администрации Симферополя

Коммунальные службы столицы Крыма возобновили работу по занижению уровня газонов, сообщил директор МБУ "Город" Симферополя Антон Гумен. 

Сотрудники предприятия снимают и вывозят верхний слоя грунта и подготавливают почву для новых насаждений. Затем газон снова засевается травой. 

"Хочу обратить внимание, что таких работах зеленые насаждения не повреждаются, техника обходит деревья, после чего сотрудники вручную очищают прилегающую территорию", - отметил Антон Гумен, передает "АиФ-Крым". 

Это делается не только для того, чтобы придать улицам города эстетический облик, но и для того, чтобы во время дождей на дорогах и тротуарах не образовывались намывы грязи, добавил директор МБУ "Город". 

ФОТО пресс-служба администрации Симферополя
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