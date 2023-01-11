Краснодарский край в 2023 году примет 17 млн туристов

11 янв. 23:28

В этом году курорты Кубани рассчитывают принять не менее 17 млн туристов, сообщает пресс-служба администрации края.

За спросом важно успевать, туристам необходимо предоставлять качественный отдых, заметил губернатор Вениамин Кондратьев на планерном совещании по реализации планов по развитию курортной отрасли на год. Он добавил, что важно своевременно проводить реновацию санаторно-курортного комплекса.

В этом году регионе планируют разработать новую меру поддержки для отельеров, ожидается внедрение стандартов «все включено» и «ультра все включено», поделился вице-губернатор региона Александр Руппель.

Также в 2023 году увеличится протяженность пляжей в Горячем Ключе и Геленджике.

Отметим, что за новогодние праздники на курортах Краснодарского края отдохнули 430 тыс туристов.