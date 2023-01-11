Баку стал одним из лучших мест в мире для путешествий в этом году

11 янв. 23:09

Столица Азербайджана - Баку признан одним из лучших мест в мире для путешествий в 2023 году по версии популярного журнала Forbes.

На страницах издания опубликован список лучших туристических направлений 2023 года, в который включен и Баку.

"Окрещенный Дубаем Кавказских гор Баку – это город контрастов", - написала автор публикации Анна Карташова.

Она обратила внимание на архитектурные особенности столицы, отмечая, что в Баку проводятся гонки F-1.

Также в этот список вошли Бухарест, Канары, Корсика, Кипр, Эдинбург, Измир, Любляна и другие живописные уголки планеты.