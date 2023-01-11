Морозы оставили без воды город в Северной Осетии

11 янв. 22:16

Алагир остался без воды из-за замерзания центральной магистральной трубы, об этом сообщается на сайте администрации североосетинского города.

Уточняется, что из-за значительного снижения дебита воды в скважине и морозов "вода в центральной магистральной трубе, питающий город Алагир, замерзла".

Идет работа над ликвидацией аварии.

В администрации уточнили, что свою роль сыграл и бесконтрольный расход воды с наружных кранов, которые расположены в огородах, сараях и т. д.: люди днем и ночью не закрывают их, чтобы предотвратить замерзание.

"В связи со сложившейся ситуацией - нехваткой воды в скважинах - убедительная просьба закрыть свои наружные краны", - призвали чиновники.