Ставропольские инвесторы предпочитают вкладывать в жилищное строительство 

11 янв. 21:10

Жилищное строительство остается для Ставрополя основным источником инвестиций, - сообщили в администрации города.

Самые крупные из 10 проектов - это жилой комплекс "Российский" и ЖК "Кварталы 17/77" одного и того же застройщика в юго-западном районе города, в которые бизнесом будет вложено 44 млрд рублей, - передает "АиФ-Ставрополье".

Также в краевом центре строится досугово-развлекательный центр "Атриум" и фермерский рынок на Западном обходе, которые введут в строй в 2024-2025 годах.

В производство бизнес вкладывает гораздо меньше - лишь 350 млн рублей, на которые в городе строится завод кондитерских изделий из муки.