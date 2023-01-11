В Ингушетии 2023 год объявлен Годом сельского хозяйства и экологии

11 янв. 21:40

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил 2023 год в регионе Годом сельского хозяйства и экологии.

"Сегодня можно сказать, что прошлый год мы закрыли удовлетворительно. Дать оценку "хорошо" мы сможем, когда перестанем быть дотационным регионом, будет возможность дать старт динамическому развитию республики. А без должного внимания к экологии и, как я считаю, прорывной для нас агропромышленной отрасли - невозможно", - пояснил он.

Калиматов также отметил, что в регионе в I квартале планируют открыть около 30 социально значимых объектов.