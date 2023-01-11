Тегеран и Ашхабад обсудили укрепление отношений

11 янв. 21:34

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел в Ашхабаде встречу с замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафари сообщает агентство ИРНА.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Дипломаты заявили о важности встреч на высшем и высоком уровнях в расширении двусторонних дружественных отношений.

В ходе переговоров политики отметили значение деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На повестку дня также стояли вопросы развития сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, наращивания транспортно-транзитного потенциала.

Кроме того, Мередов и Сафари уделили внимание предстоящим совместным мероприятиям и встречам, намеченным к проведению в 2023 году.

В завершение встречи представители МИД обеих стран подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему курсу упрочения двустороннего партнерства, опирающегося на исконные принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения.