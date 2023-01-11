Непогода ограничила проезд большегрузов через Верхний Ларс

11 янв. 20:51

Из-за ухудшения погоды в Грузии приостановлено движение большегрузов на участке военно-грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 19:50 мск 11 января 2023 года", - сказано в сообщении.

В ведомстве потметили, что ограничения введены до особого распоряжения.