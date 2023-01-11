Курорт "Архыз" начинают продавать в Карачаево-Черкесии

11 янв. 20:42

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе по приобретению курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, такое сообщение опубликовано на сайте единого института развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

В нем указано, что начальная цена контракта составляет 17,017 млрд рублей.

Из документации следует, что заявки будут приниматься до 14 февраля, а итоги подведут первого марта. "Архыз" будет продаваться на открытых торгах в форме конкурса.

В пресс-службе АО "Кавказ.РФ" уточнили, что конкурс проведут в феврале, в марте-апреле с победителем будет подписан договор купли-продажи 100% акций АО "Управляющая компания Архыз.

Решение о продаже курорта частным инвесторам было принято в декабре на итоговом заседании совета директоров. Инвестор обязуется создать единую зону катания трех туристских деревень - Романтик, Лунная Поляна и Дукка - за счет строительства сети канатных дорог и 30 км трасс.