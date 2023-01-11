В КБР принудительно спустили лавины

11 янв. 20:34

Образовавшиеся из-за обильных снегопадов лавиноопасные очаги ликвидируют в горах Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Минкурортов и туризма республики.

Принудительный спуск лавин с помощью специальных пушек провели работники ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы".

"В Приэльбрусье проведено профилактическое воздействие на северные склоны горы Чегет. Обработано восемь лавинных очагов, вызвано семь лавин", - сказано в сообщении.

При этом в ГУ МЧС по КБР заявили, что в ближайшие сутки в горах региона на высоте более 2,5 тыс м сохранится повышенная лавиноопасность.