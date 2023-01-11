Дагестанский чиновник заподозрен в превышении полномочий

11 янв. 20:23

Замглавы сельсовета Джибахнинский Кайтагского района ответит в суде за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Установлено, что в июне 2022 года был проведен аукцион по передаче в аренду земельных участков в сельсовете Джибахнинский. С победителем, согласно закону, надо было заключить договор. Но чиновник признал аукцион недействительным и отказался заключать договор аренды земельных участков.

"В результате действий обвиняемого, были существенно нарушены законные интересы единственного участника аукциона", - сказано в сообщении.

Уголовное дело в отношении замглавы сельсовета передано в суд.