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Дагестанский чиновник заподозрен в превышении полномочий

Дагестанский чиновник заподозрен в превышении полномочий

Замглавы сельсовета Джибахнинский Кайтагского района ответит в суде за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Установлено, что в июне 2022 года был проведен аукцион по передаче в аренду земельных участков в сельсовете Джибахнинский. С победителем, согласно закону, надо было заключить договор. Но чиновник признал аукцион недействительным и отказался заключать договор аренды земельных участков.

"В результате действий обвиняемого, были существенно нарушены законные интересы единственного участника аукциона", - сказано в сообщении.

Уголовное дело в отношении замглавы сельсовета передано в суд.

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