Электричество начнут отключать по графику в Абхазии из-за дефицита

11 янв. 20:15

В Абхазии с завтрашнего дня вводится график отключения электричества. Такое сообщение опубликовала пресс-служба республиканской компании "Черноморэнерго".

Уточняется, что электричество будет отключаться по часу четыре раза в разное время суток по всей Абхазии.

"Из-за высокого потребления дефицит электроэнергии в республике достигает 165 млн кВт/ч - 115 по перетоку из России и 50 по потреблению с Ингур ГЭС", - пояснили в компании.

В сообщении отмечено, что республика запросила у России 715 млн кВт/ч на время с 1 января по 31 марта, но РФ выделила 600 млн кВт/ч, так что возник дефицит в 115 млн кВт/ч.

Что касается Ингур ГЭС, то при потреблении 300 млн кВт/ч, учитывая прогнозируемую выработку электроэнергии за этот период около 250 млн кВт/ч, дефицит достигает 50 млн кВт/ч.