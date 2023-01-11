Вахту Памяти в столице Кубани будут нести "Защитники Краснодара"

11 янв. 19:53

В Краснодаре 12 января стартует акция "Защитники Краснодара", которая посвящена сохранению памяти земляков - участников Великой Отечественной войны, рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Акция открывает цикл мероприятий, посвященных 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает "АиФ-Юг".

"Уверен, у многих семей есть свои герои, захороненные в нашем городе. Призываю не оставаться в стороне и присоединяться к этой акции", - отметил Наумов, напомнив, что за шесть месяцев оккупации в Краснодаре погибло более 13 тысяч мирных жителей, в том числе 2178 детей и 4332 женщин.

В ходе акции в краевом центре создадут единую базу памятных захоронений, сотрудники администрации, активисты и волонтеры будут выезжать к этим могилам и приводить их в порядок.