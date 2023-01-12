Азербайджан и Узбекистан укрепят стратегическое партнерство в наступившем году

Связи между Азербайджаном и Узбекистаном развиваются по многим направлениям, но особое место занимает сотрудничество в сфере энергетики. Главы обоих государств не раз подчеркивали необходимость реализации общих проектов в нефтегазовой отрасли, автомобилестроении, энергетическом секторе, химической промышленности и сельском хозяйстве. За последние несколько лет число совместных предприятий и проектов увеличилось в несколько раз. Для реализации совместных проектов Баку и Ташкент создали совместный инвестиционный фонд, направленный на помощь инвесторам из обеих стран.

В конце прошлого года в Баку министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров договорились принять меры по увеличению взаимных поставок востребованной продукции, проведению регулярных торговых и бизнес-миссий и выставок национальной продукции, а также развивать партнерство в транспортно-логистической сфере. Отметив необходимость развития транспортной инфраструктуры, стороны подписали меморандум о взаимопонимании по созданию инвестиционного фонда для расширения экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации.

Сейчас Баку и Ташкент работают над финансово-техническими аспектами реализации пяти крупных проектов на сумму свыше $700 млн.

В августе прошлого года стороны подписали план по расширению сотрудничества в энергетической сфере на 2022-2023 годы, который охватывает 30 направлений, включая сотрудничество на освобожденных землях Азербайджана, а также участие узбекских компаний в проектах по возобновляемой энергии. Документ предусматривает экспорт и импорт нефтегазовой и химической продукции, сотрудничество в нефтепереработке, а также в геологоразведке и добыче углеводородов. Азербайджан и Узбекистан планируют строительство новых тепловых электростанций за счет частных инвестиций, продолжая обмен опытом в теплоснабжении, либерализации энергетических рынков и рациональном использовании энергоресурсов.

Также планируется расширение партнерства компаний SOCAR и "Узбекнефтегаз", в том числе по реализации проектов возобновляемой энергетики и осуществлению совместных проектов по геологоразведке и добыче углеводородов. В конце декабря по приглашению SOCAR в Баку побывала группа специалистов "Узбекнефтегаза", и представители компаний договорились о развитии сотрудничества в 2023 году.

Вчера стало известно, что Узбекистан и Азербайджан начали применять во взаимной торговле процедуру eTIR - единое транзитное разрешение на перевозки, что освобождает стороны от бумажной бюрократии. Первую экспортную поставку путем цифрового оформления совершил Узбекистан, доставив из Ташкента в Баку самолетом контейнеры с фруктами и сухофруктами. Кроме того, Азербайджан планирует наладить сотрудничество с Узбекистаном на основе совместного использования ресурсов и возможностей свободно-экономической зоны Алят и Бакинского порта. Через Баку теперь курсирует контейнерный поезд, идущий из Узбекистана в Европу по мультимодальному транспортному коридору CASCA+. Первый такой поезд впервые прибыл в Баку 27 декабря.

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан создали конгломерат автопроизводителей "Тюркский автопром". В декабре авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" запустила полеты по маршруту Баку-Фергана в дополнение к рейсам в Ташкент и Самарканд.

Азербайджан и Узбекистан предпринимают шаги и в направлении увеличения взаимного туристического потока. В рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2019 году Азербайджанской ассоциацией туризма и Министерством туризма Узбекистана, было организовано множество совместных туров, мероприятий, связанных с пропагандой туризма. А в июне прошлого года между Министерством туризма и культурного наследия Узбекистана и Государственным агентством по туризму Азербайджана подписана программа сотрудничества в сфере туризма на 2022 год, в которой отмечен огромный нереализованный потенциал в этой сфере, тем более, что обе страны расположены на популярном туристическом маршруте "Великий шелковый путь".

Между странами идет постоянный культурный обмен. Сейчас готовится к выходу новая книга-альбом серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", посвященная узбекским коллекциям в трех ведущих музеях Азербайджана - Национальном музее истории, Национальном музее ковра и Национальном музее искусства. В Азербайджане проводятся фестивали, посвященные узбекской культуре, в том числе кино и кухне, а в Узбекистане - посвященные азербайджанской культуре, в том числе, связанные с объявлением 2022 года "Годом города Шуша", когда был организован медиа-тур узбекских журналистов в освобожденные от оккупации районы Азербайджана. В прошлом году также были созданы азербайджанские центры в ведущих вузах и учреждениях культуры Узбекистана.

Взаимодействие Баку и Ташкента осуществляется также в образовательной сфере. Международный университет туризма "Шелковый путь" в Самарканде ежегодно предоставляет гражданам Азербайджана квоты на безвозмездное обучение. Азербайджанские учебные заведения налаживают сотрудничество с узбекистанскими вузами для организации поступления азербайджанских студентов. Узбекистанские специалисты строят в Физули школу на безвозмездной основе и собираются принять участие в восстановлении древних памятников, объектов культуры и просвещения в Карабахе.

Нельзя не упомянуть, что общество дружбы "Узбекистан-Азербайджан" выразило поддержку азербайджанским экоактивистам, проводящим акцию на дороге Ханкенди - Лачин.

Словом, отношения между этими двумя странами имеют большой потенциал и могут сыграть важную роль в поддержании стабильности и развития регионов Южного Кавказа и Центральной Азии.