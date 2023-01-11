Экс-замминистра обороны Ирана вынесли смертный приговор за шпионаж

11 янв. 19:35

Основатель Центра стратегических исследований, бывший замминистра обороны Ирана Али-Реза Акбари приговорен к смертной казни, он признан виновным в шпионаже в пользу британских спецслужб. Такое заявление распространило Мининформации (разведки) ИРИ.

"Выявлен один из самых важных агентов британской разведслужбы в секретных и стратегических центрах Ирана. Он был арестован после длительной и многоступенчатой контрразведывательной операции", - цитирует его агентство Tasnim.

По данным разведки, Акбари, имея доступ к секретным сведениям, неоднократно передавал их, а также прочую добытую в Иране информацию спецслужбам Великобритании. Утверждается, что Акбари был завербован, когда получал визу в британском посольстве в Тегеране: после "беседы" с агентами разведслужб, во время личных поездок в Европу, он вошел в число "полноправных сотрудников британской разведывательной службы".